Oto galerici dövülerek öldürüldü: Şırnak'ta feci olay
Şırnak'ta mezarlık yanında dövülmüş halde bulunan galerici Derviş Değer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Değer’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yapılan kontrolde dövüldüğü belirlenen Derviş Değer, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan 52 yaşındaki Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Değer’in cenazesi otopsi için Şırnak’a gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan Değer’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
