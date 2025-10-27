Oto galeriye silahlı saldırı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

25 Ekim'de gece saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir oto galeriye giden Ç.E. belinden çıkardığı tabancayla camlara 3 el ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

Sabah galeriyi açan iş yeri sahibi, kurşun izlerini fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren zanlının Ç.E. olduğu tespit edildi.

TESLİM OLDU

Şüpheli, olaydan bir gün sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "silahla mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

