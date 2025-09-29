Oto galeriye silahlı saldırı

Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'nda silahlı saldırı meydana geldi.



Motosikletli iki kişi, bir oto galerinin önüne yaklaşarak tabancayla ateş açıp kaçtı. Bu sırada içeride bulunan iş yeri sahibi R.G. ile 3 arkadaşı, panikle yere yattı.



Silahtan çıkan mermiler, iş yerine ve önündeki araçlara zarar verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda mermi kovanı bulundu.



KISKANÇLIK HUSUMET OLUŞTURDU

Kaçan şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerden C.C. ile iş yeri sahibi R.G. arasında bir kadın ile olan ilişkileri nedeniyle kıskançlıktan kaynaklı husumet olduğu öğrenildi.