Oto galeriye silahlı saldırı: Sokakta oynayan 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de kimliği belirsiz şüphelilerin bir oto galeriye düzenlediği silahlı saldırıda sokakta oynarken vurulan 8 yaşındaki Ege Atlı, ağır yaralandı.
Niğde merkez ilçeye bağlı Efendibey Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı sırasında kurşunlardan biri, sokakta oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti. Ege kanlar içinde yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
AMELİYATA ALINDI
Ameliyata alınan Ege'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
