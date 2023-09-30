Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro ele geçirildi

Edirne Kapıkule sınır kapısının karşısında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrük kapısında görevli memurlar, ülkeden çıkış yapan araçlarda yapılan inceleme sırasında 522 bin 710 euro (15 milyon TL) beyan edilmemiş para buldu.

Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro ele geçirildi

Bulgaristan'dan 'ye tek başına seyahat eden Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin kullandığı arabada risk analizi yapıldı.

Risk analizi yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne gönderildi. Araçta yapılan fiziksel kontrol sırasında, bagaj bölmesindeki oto gaz silindirinin, banknot demetlerinin saklandığı bir saklanma yeri olarak uyarlandığı tespit edildi. Yapılan aramada gaz silindirinin içinde beyan edilmemiş 522 bin 710 euro bulundu.

Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro ele geçirildi - 1

Yakalanan ve beyan edilmeyen ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından işlem başlatıldı.

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