Oto gaz silindir tüpünde 522 bin euro ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye tek başına seyahat eden Bulgar ve Türk çifte vatandaşlığa sahip bir kişinin kullandığı arabada risk analizi yapıldı.

Risk analizi yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolüne gönderildi. Araçta yapılan fiziksel kontrol sırasında, bagaj bölmesindeki oto gaz silindirinin, euro banknot demetlerinin saklandığı bir saklanma yeri olarak uyarlandığı tespit edildi. Yapılan aramada gaz silindirinin içinde beyan edilmemiş 522 bin 710 euro bulundu.