Oto kilit tamirci dükkanında yangın: Otomobil yandı

Sanayi Mahallesi Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kilit tamirci dükkanında, saat 11.00 sırlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dükkandan yükselen duman, bitişikteki 7 oto tamirci dükkanını kapladı.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında oto kilit tamirci dükkanı ile içerisinde tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.