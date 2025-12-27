Oto sanayide yangın. Bir kişi hayatını kaybetti
AA
İstanbul İkitelli'deki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde gece saatlerinde çıkan yangında mahsur kalan A.T. hayatını kaybetti.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir işyerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, işyerinin tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşyerinde mahsur kalan 2 kişiden biri camdan atlayıp dışarı çıkmak isterken hafif yaralandı.
İçeride mahsur kalan yabancı uyruklu A.T. ise hayatını kaybetti.Alevler, ekiplerin bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.