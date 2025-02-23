Oto tamir dükkanına park ettiği aracında ölü bulundu

İddiaya göre, Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde oto bakım ve onarım dükkanı bulunan Bekir Aydın (32), gece şiddetli kar ve tipi nedeniyle evine gidemeyince iş yerine gitti.

Aracını dükkanın içine alan Aydın'a ulaşamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi. Gencin kayıp olduğu ihbarı üzerine ekipler, aracı iş yerinde görünce ailenin de izniyle iş yerinin camını kırdı.

Ekipler içeri girdiklerinde Bekir Aydın'ı hareketsiz bir şekilde aracın içerisinde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın ölümü şüpheli bulundu.

Gencin ısınmak amacıyla çalıştırdığı aracının egzoz gazından zehirlenebileceği ya da intihar ihtimali araştırılıyor.