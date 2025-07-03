Oto tamircide levyeli dehşet
Sakarya'da bir oto tamircide E.C. isimli kişi, anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından levye ile dövüldü.
Sakarya'da bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kişilerin levyeli saldırısına uğradı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi.
Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., iki kişinin saldırısına uğradı.
LEVYE İLE DÖVDÜLER
E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.
Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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