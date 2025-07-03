Oto tamircide levyeli dehşet

Sakarya'da bir oto tamircide E.C. isimli kişi, anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından levye ile dövüldü.

Oto tamircide levyeli dehşet

'da bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kişilerin levyeli saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi.

Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., iki kişinin saldırısına uğradı.

Oto tamircide levyeli dehşet - 1

LEVYE İLE DÖVDÜLER

E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.

Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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