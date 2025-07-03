Oto tamircide levyeli dehşet

Sakarya'da bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kişilerin levyeli saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi.

Aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. E.C., iki kişinin saldırısına uğradı.