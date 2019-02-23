Ordu'nun Gölköy ilçesinde oto tamir dükkanı işleten iki kardeş, motor bölümünde jeneratör kullanıp çeşitli hurda araçların malzemelerinden faydalanarak fındık taşımacılığında kullanılacak tarım aracı yaptı.



İlçenin Hassadüzü Mahallesi'nde 20 yıldır oto tamir dükkanı işleten Sönmez ve Eşref Yıldırım kardeşler, engebeli arazi ve yol şartlarına uygun fındık taşımacılığında kullanabilecekleri tarım aracı yapmaya karar verdi.



Bunun üzerine çalışmalara başlayan iki kardeş, ilk etapta, tasarladıkları tarım aracının parçalarını temin etti. 5 ay boyunca araç üzerinde çalışan Yıldırım kardeşler, motor bölümünde jeneratör kullanıp hurda ayırdıkları araçların da parçalarını değerlendirerek kendi tarım araçlarını yapmayı başardı.



Oto tamir ustası Sönmez Yıldırım, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kendi tarım aracını yapmayı düşündüklerini belirterek, sonunda bu hayalini gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi.



Oto tamirciliğinin yanı sıra ilçede tarım işleriyle de uğraştıklarını aktaran Yıldırım, "Bundan dolayı arazide kullanabilmek için tarım aracı ihtiyaç oldu. Fındık bahçesi ve ormanlık alanlardan ağaç taşımak ve fındık hasat zamanı fındık çuvalı taşımak için diğer arazi araçlarından daha iyi olabilecek ve yol şartlarına dayanıklı tarım aracını yapmaya karar verdik. Daha sonra kafamızda tasarladığımız aracı elimizde olan imkanlarla yapmayı başardık." dedi.



Ürettikleri tarım aracının motor kısmında 7 beygir gücünde jeneratör motoru kullandıklarını anlatan Yıldırım, "Kullandığımız şanzımanlar da bunun gücünü artırdık. Aynı zamanda hurdaya ayrılmış birçok aracın malzemelerini ve yedek parçalarını bu araçta kullandık." diye konuştu.



Tarım aracını en zor arazi şartlarında kullanabildiklerini söyleyen Yıldırım, amaçlarının bu aracı daha da geliştirmek olduğunu ifade etti.



Yıldırım, aracın 4x2 olduğunu belirterek, hedeflerinin ilerleyen süreçte bu aracı 4x4 seviyesine çıkarabilmek olduğunu, bunun içinde kendilerine güvendiklerini vurguladı.



Sönmez Yıldırım, yakıt olarak dizel kullandıklarını, ekonomik olarak da oldukça az yakan bir aracı yapmayı başardıklarını sözlerine ekledi.



"BAZI ŞEYLERİ YAPABİLECEĞİMİZİ KANITLADIK"



Ağabey Eşref Yıldırım, kendi tarım araçlarını yapmalarındaki sebebin tamamen ihtiyaçtan olduğunu dile getirdi.



Mevcut tarım araçlarından istedikleri verimi alamadıkları için aracı tasarladıklarını anlatan Eşref Yıldırım, "Bunu yaparken de elimizdeki imkanları kullanarak, maddi gücümüzü sarsmadan yapmak istedik. Hedefimiz birçok parçayı bir araya getirerek böyle bir aracı yapmaktı. Çok şükür kardeşimle birlikte bunu başardık." dedi.



Tarım aracının işlerini gördüğünü ifade eden Eşref Yıldırım, 15 bin lira değerinde olan araçlarını çevredekilerin merakla incelediğini dile getirerek, "Bazı şeyleri yapabileceğimizi kanıtladık. Bundan sonraki süreçte bizden benzer araç yapmamız istenirse siparişlere de açığız." diye konuştu.