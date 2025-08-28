Oto tamircisinin şüpheli ölümü

Şanlıurfa'da Evren Sanayi Sitesi'nde İbrahim Halil Çoban'ı (33) sahibi olduğu oto tamirhanesinde hareketsiz halde gören esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yaptıkları kontrolde Çoban’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Halil Çoban'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.