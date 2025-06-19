Oto tamirciye bıraktığı arabasının kapıları çalındı

Kentteki bir yerel gazetenin imtiyaz sahibi Şehmus Baysal, otomobilini bakım için 3 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir oto tamirciye bıraktı.



Suat Ö. de 15 Haziran gecesi minibüsü ile caddede park halindeki otomobilin yanına gitti. Bir süre çevreyi kontrol eden Suat Ö., otomobilin sağ ön ve arka kapısını söküp minibüsüne yükleyerek, bölgeden ayrıldı.



İş yeri sahibi sabah dükkanına geldiğinde hırsızlığı fark edip konuyu Baysal'a bildirdi.