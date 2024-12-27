Oto yedek parçası ilanlarıyla 274 kişiyi dolandırdılar: Yedi şüpheli yakalandı

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerde 274 vatandaşı yaklaşık 2 milyon 100 bin TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, üç ay süren projeli ve teknik takipli çalışmalar neticesinde şahısların H.U., A.A.A, K.U., T.U., F.K., D.D. ve Ö.Y. olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, bir adet hafıza kartı ve dört adet sim kart bloğu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen yedi şüpheli emniyete götürüldü.