Oto yıkamacının drift merakı pahalıya mal oldu

Burdur'da yıkamaya bırakılan otomobili, izinsiz alıp kaza yapan çalışana 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Burdur Modifiye Sevenler Kulübü Başkanı Şahin Kondu, 23 Eylül 2024'te yıkanması için bıraktığı spor otomobiline, oto yıkama çalışanı tarafından izinsiz alınarak, hız denemesi ve drift yapılması sonucu 150 bin liralık zarar verildiğini iddia etti.

ARABAYLA 3,5 SAAT GEZDİĞİ BELİRLENDİ

Yıkamaya bıraktığı aracını teslim aldığında farklı sesler geldiğini ve hareket etmediğini fark eden Kondu, belediye görevlileriyle güvenlik kameralarını incelediğinde olay gecesi saat 00.30 sıralarında bir görevlinin aracı aldığını, saat 04.00'e kadar gezip, drift yaparak zarar verdikten sonra otoparka koyduğunu gördü.

Kondu'nun şikayetinin ardından oto yıkamacı çalışanı Erkan Ö. hakkında dava açıldı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erkan Ö.'nün tutuksuz yargılandığı Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.

Sanığın katılmadığı karar duruşmasında; taraf avukatları ile Şahin Kondu hazır bulundu. Kondu ve avukatı, sanığın cezalandırılmasını, sanık Erkan Ö.'nün avukatı ise beraat talep etti.

Mahkeme heyeti; Erkan Ö'yü, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan, suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığıyla sanığın kusur durumu dikkate alınarak 5 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, önce bu cezayı yarı oranında artırarak 7 yıl 6 ay yükseltti ardından istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 1 ay 15 gün hapse indirilmesine hükmetti.