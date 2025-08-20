Oto yıkamacının kümesinden cephanelik çıktı

Bağcılar'da bir iş yerinde el bombası ve silahlar bulundu.



Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki silahlı olayların önlenmesine yönelik denetimler kapsamında Sancaktepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerini takibe aldı.



Yapılan çalışmaların ardından 18 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda B.T. (30) ve İ.T. (65) gözaltına alındı.



Oto yıkama ve otopark olarak işletilen iş yerinde ve bitişiğindeki kuş kümesinde yapılan aramalarda bir el bombası, bir otomatik tabanca, bir ruhsatsız silah, 6 şarjör, farklı ebatlarda 458 fişek ile bin 500 dolar ele geçirildi.



BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.