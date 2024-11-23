Otobanda 150 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Bursa İzmir Otobanı'nda bir sürücü, en sol şeritte ters yönden yaklaşık 150 kilometre hızla gelen ilerledi.

Otobanda 150 kilometre hızla ölüme meydan okudu

İstanbul-- Otoyolu'nda seyir halindeki bir sürücü yaklaşık 150 kilometre hızla sol şeritten ilerlerken ters yönden gelen otomobili son anda fark etti.

Dikkati sayesinde kendini orta şeride atıp manevra yapan sürücü ölümü kıl payı atlatırken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Görüntüler sonrası ekipler harekete geçti.

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