Otobanda 324 kilometre hıza ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da motosikletiyle 324 kilometre/saat hız yapan sürücüye adli işlem uygulandığını ve para cezası verildiğini duyurdu.

Yerlikaya "Gereği yapıldı" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin başkalarının canını tehlikeye atmaya hakkı yok… Hatay Erzin'de otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan A.Ç. isimli kendini bilmez trafik canavarı sürücü yakalandı. Gereği yapıldı ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesajında yeni Trafik Kanunu Teklifinde öngörülen cezaları da tekrar aktaran bakan Yerlikaya şöyle devam etti: "Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahında bu motosikletin hız sınırının 100 km olmasına rağmen motosiklet 324 km hız yapmaktadır... 324 km süratle giden bu sürücünün motosikleti, Yeni Trafik Kanunu Teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte 120 gün trafikten men edilecek. Sürücünün ehliyeti de 150 gün geri alınacak.

Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim."