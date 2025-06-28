Otobanda feci kaza: Bir ölü, bir ağır yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kadir Kurt idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden İbrahim Y.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücü Kadir Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralanan Fatma K., sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.