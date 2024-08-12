Otobanda iki otomobil birbirine girdi 2'si çocuk 4 yaralı

Kaza, saat 17.10 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Harmanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Bursa istikametine seyir halinde olan Cihan Özden (39) idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Erdoğan Yeşilvöz (38) yönetimindeki otomobile arkadan çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cihan Özden ile araçta bulunan Merve Özden (34), çocukları Mila (6) ve Parla Özden (2) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.