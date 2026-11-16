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Otobüs ata çarptı. Yedek şoför hayatını kaybetti

16.11.2026 02:00

Otobüs ata çarptı. Yedek şoför hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı

Otobüsün çarptığı sahipsiz at da öldü.

AA
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Nevşehir'de karayoluna çıkan ata çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün sürücüsü ile bir yolcu yaralandı, yedek sürücü hayatını kaybetti.

Kayseri'den Aksaray istikametine seyreden O.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Kayseri-Nevşehir Karayolu Çökek köyü yakınlarında yola çıkan sahipsiz ata çarptı.

 

Kazada otobüs sürücüsü O.A., yedek sürücü Abdullah Gül ile bir yolcu yaralandı.

 

Atın da öldüğü kazanın arıdndan olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yedek sürücü Abdullah Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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