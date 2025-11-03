Otobüs bagajında skunk düzeneği: 8 kilo zehir ele geçirildi
Ağrı’da durdurulan yabancı plakalı bir otobüsün bagaj kısmındaki yangın tüplerine gizlenmiş 8 kilogram skunk ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yabancı plakalı bir otobüs, uygulama noktasında durduruldu.
Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, 2 adet yangın tüpünün içine zulalanmış vaziyette toplam daralı ağırlığı 8 kilogram gelen, skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak otobüste bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.