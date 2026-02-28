Otobüs beklerken tabancayla vuruldu

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda 25 yaşındaki Mehmet Y., durakta otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.