Otobüs bekleyen çocuğun ayağı oturağa sıkıştı

Şanlıurfa’da Haliliye ilçesinde bulunan şehiriçi otobüs toplama merkezinde ailesiyle birlikte otobüs bekleyen 5 yaşındaki Ali K.’nin ayağı, oturduğu demir oturakların arasına sıkıştı.

Ailesi çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Çocuğun ayağında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.