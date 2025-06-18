Otobüs bekleyen çocuğun ayağı oturağa sıkıştı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuğun otobüs beklerken ayağı oturağın arasına sıkıştı. Yardımına itfaiye yetişti.

Otobüs bekleyen çocuğun ayağı oturağa sıkıştı

’da Haliliye ilçesinde bulunan şehiriçi toplama merkezinde ailesiyle birlikte otobüs bekleyen 5 yaşındaki Ali K.’nin ayağı, oturduğu demir oturakların arasına sıkıştı.

Ailesi çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Çocuğun ayağında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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