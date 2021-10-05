Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuğa PCR testi şartı getirilmesinden sonra oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için önemli bir karar aldı. Otobüs biletleri, yolculuk saatine kadar açık bilete çevrilebilecek.

NTV Haber 05.10.2021 - 14:35

Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı

İlişkili Haberler

Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı

Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı

13 soruda PCR testi zorunluluğu

13 soruda PCR testi zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu.

Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.

Bu kapsamda, önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...