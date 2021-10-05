Otobüs biletlerini 'açık bilete' dönüştürmede '12 saat önce' şartı kaldırıldı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunluluğu bulunuyordu.



Alınan kararla, açık bilet için saat şartı kaldırıldı.

Bu kapsamda, önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek.