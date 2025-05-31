Otobüs buzdolabında ele geçirildi: Tam 510 bin dolar

Türkiye plakalı yolcu otobüsü, Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi.

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye 11 yolcu taşıyan otobüs, risk analizinin ardından detaylı bir gümrük kontrolüne tabi tutuldu.

510 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kontrol sırasında arka kapının yanında bulunan buzdolabında özel olarak yapılmış bir bölmede ABD doları banknotlarından oluşan paketler bulundu.

Gizlenen döviz miktarının toplam 510 bin ABD doları olduğu belirlendi.

100 BİN EURO DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Almanya'dan Türkiye'ye yük taşıyan Türk plakalı sürücüsü Türk vatandaşı olan bir TIR'da yapılan denetimde, yarı römorkun orta dış kısmında bulunan plastik su tankının içine gizlenmiş ve beyan edilmemiş 100 bin euro bulundu.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı-Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde gümrük müfettişleri tarafından başlatıldığı bildirildi.