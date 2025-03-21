Otobüs direğe çarparak durabildi
Bursa'da bir belediye otobüsü, baz istasyonu direğine çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde Kaplıkaya Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Şafak Bingöl'ün kullandığı belediye otobüsü, yokuşta kontrolden çıkarak park halindeki otomobile arkadan çaptı.
Savrulup karşı şeride geçen belediye otobüsü, yol kenarındaki baz istasyonu direğine çarptı.
Kazada Şafak Bingöl ile otobüste bulunan S.A., S.Y, E.A., A.Ç. C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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