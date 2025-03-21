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Otobüs direğe çarparak durabildi

Bursa'da bir belediye otobüsü, baz istasyonu direğine çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Otobüs direğe çarparak durabildi

Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde Kaplıkaya Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Şafak Bingöl'ün kullandığı belediye otobüsü, yokuşta kontrolden çıkarak park halindeki otomobile arkadan çaptı.

Savrulup karşı şeride geçen belediye otobüsü, yol kenarındaki baz istasyonu direğine çarptı.

Otobüs direğe çarparak durabildi - 1 Kaza mobese kamerasına yansıdı.

Kazada Şafak Bingöl ile otobüste bulunan S.A., S.Y, E.A., A.Ç. C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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