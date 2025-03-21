Otobüs direğe çarparak durabildi

Kazada Şafak Bingöl ile otobüste bulunan S.A., S.Y, E.A., A.Ç. C.Y., E.M., C.S. ve B.E. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.