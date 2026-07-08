Otobüs direğe çarptı. 5'i ağır 15 yaralı

Anadolu Otoyolu 'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki yolcu otobüsü, sabaha karşı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.

Bölgeye itfaiye, sağlık , jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.