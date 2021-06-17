Otobüs durağına giren otomobil 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi’nde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hız yaparak ilerleyen Yalçın Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan Muha Tavvus (35), Mune Mansur (13) ve Mustafa Oğur Çekirge Devlet hastanesine kaldırdı. Diğer ismi öğrenilmeyen iki kişi ise çevre hastanelere götürerek tedavi altına alındı.