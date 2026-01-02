Otobüs durağında bulunan bebek koruma altında
02.01.2026 13:04
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'un Esenler ilçesinde otobüs durağında puset içerisinde bulunan 1 aylık bebek, koruma altına alındı.
İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık 2025 tarihinde puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 1 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebeğin sağlık kontrolünü yaptı.
Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.