Otobüs durağında silahlı saldırı: EGO sürücüsü yaralandı

Dün saat 16'da Keçiören'de sefer yapmakta olan otobüste, sürücü ile Ö.U. adlı yolcu arasında tartışma yaşandı.



Tartışma sonrası otobüsten inen yolcu, yaklaşık iki saat sonra EGO'nun Atapark Hareket Noktası'na giderek tartışma yaşadığı şoföre silahla saldırdı.



Mermilerden biri şoförün bacağına isabet etti. Hareket noktasına çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen şoför, hastaneye sevk edildi.



Olayın ardından kaçan saldırgansa kısa süre içinde silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.