Otobüs firmalarına 'fahiş fiyatlı bilet' denetimi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, yolcu taşımacılığında denetimlerini sürdürüyor.

CİMER başta olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetler tek tek inceleniyor, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere ve işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerinde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri inceleniyor. Bu kapsamda ağustos ayında 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüs denetlendi. Denetimlerde bin 709'u uyarma, 626'sı idari para cezası olmak üzere toplam 2 bin 335 işlem uygulandı.

YÖNETMELİK 1 OCAK 2022’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahada edinilen tecrübeler, gelişen şartlar ve dijitalleşme gibi nedenleri sıralayarak Ulaştırma Hizmetleri Denetim Yönetmeliği'nin yayımlandığını hatırlattı.



Yönetmeliğin 1 Ocak 2022'de yürürlüğe gireceğini belirten Karaismailoğlu, "Yeni mevzuat ile denetimlerin yıllık planlar kapsamında belirlenmesi, performans hedeflerine göre düzenli yapılması, risk analizi ile denetimlerin etkinleştirilmesi, ceza tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesi ve tebliğ edilmesi, uzaktan algılama sistemleri ile denetimlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır" dedi.



'Denetimlerin Etkinleştirilmesi Projesi'ne de değinen Karaismailoğlu, "Geliştirilen mobil denetim uygulaması kullanılarak, denetleyici personelin tablet üzerinden denetim süreçlerini yürütmesi sağlanacak. Mobil uygulamanın tüm denetim alanlarında kullanılabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Karayolu denetim istasyonlarından alınan veri ve görüntüler üzerinden yapılan 'uzak denetim sistemi'nin pilot çalışmalarının tamamlandığını, sistemin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yaygınlaştırılacağı belirten Karaismailoğlu, "Böylelikle bölge müdürlüklerimizde kurulacak uzak denetim merkezlerinde eşya taşımacılığına ilişkin yetki belgesi kontrollerinin uzaktan yapılması planlanıyor" dedi.