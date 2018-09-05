Amasya'daki trafik kazasında yakınlarını kaybeden aile, otobüs firmasına 200 bin liralık tazminat davası açtı.



Kepir ailesinin avukatı, Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konuya ilişkin tazminat dilekçesini sundu.



Dilekçede, otobüsün 5 Ağustos 2017'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde karıştığı tek taraflı ölümlü ve yaralamalı kaza neticesinde müvekkiller Fikri Kepir'in eşi, Yağmur ve Tolga Kepir'in annesi Seyhan Kepir'in vefat ettiği, Fikri Kepir'in de kazada yaralandığı ve yüzde 15 oranında malul kaldığı belirtildi.



Söz konusu kazanın meydana gelmesinde aracın sürücüsü olan müteveffa İhsan Güleryüz'ün seyir halindeyken uyuduğundan asli kusurlu ve sorumlu olduğu öne sürülen dilekçede, "Müteveffaya ve müvekkillerime atfedilecek herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Karar verilirken ceza dosyası bilgileri celp edilmeli ve seyahatin tek bir sürücü ile gerçekleştirildiği de nazara alınmalıdır" ifadeleri yer aldı.



Eşini ve annelerini kaybeden müvekkillerin büyük elem ve keder içinde olduğu ve manevi olarak büyük bir yıkıma uğradığı aktarılan dilekçede, firmadan Fikri Kepir için 100 bin lira, her bir çocuk için ellişer bin lira olmak üzere toplam 200 bin lira manevi tazminat talep edildi.



Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilen davanın duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.