Otobüs oto yıkamaya daldı: 8 yaralı
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Malatya-Sivas Karayolu Kendirli mevkisinde gece yarısı otobüs dehşeti yaşandı.
Zonguldak'tan Batman'a giden 26 yolcu ile 3 mürettebatı taşıyan otobüs, şoför S.D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı.
Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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