Otobüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da otomobil karşı yönden gelen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsle çarpıştı. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza sabaha karşı Beyşehir-Antalya kara yolu Derebucak ilçesi girişinde meydana geldi.
F. G. (38) idaresindeki otomobil, karşı yönden ve gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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