Otobüs şoförü, emekli öğretmeni Heimlich manevrası ile kurtardı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi ile Otogar arasında sefer yapan 102 numaralı "sarı otobüste" yolculuk yapan emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Ballıoğlu (79), küçük dilinin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ballıoğlu, durumu otobüsün şoförü Lütfi Şahin'e işaret ederek, yardım istedi. Şahin otobüsü durdurup, Ballıoğlu'na Heimlich manevrası uyguladı. Ballıoğlu, yapılan bu müdahaleyle kurtarılırken, o anlar otobüsün kamerasına yansıdı.

"HASTANEYE GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETTİM AMA İSTEMEDİ"



10 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını belirten Lütfi Şahin, yaşanan olayı şöyle anlattı:



"Yolculuk sırasında bir yolcumuz önce öksürmeye başladı. Ardından nefesiz kaldı. Yolcu yanıma geldiğinde bir şey olduğunu fark ettim Zaten, nefes alamıyordu. Hemen durup Heimlich manevrası yaparak kendisine müdahale ettim. Nefesini geri getirdik, mutlu olduk. Kendisinin durumu iyiydi, hastaneye götürmeyi teklif ettim ama istemedi. Nefesi yerine gelince rahatladı. Bizim artık Aydınlı vatandaşlarla bağlarımız gerçekten kuvvetlendi. İyisiyle kötüsüyle hepsiyle artık bir aile, bir akraba, bir eş dost gibi olduk. Ailemiz gibi gördüğümüz için hemen müdahale etmeye kalktık, vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.

