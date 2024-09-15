Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Hatay'da trafikte çıkan tartışma sonrası otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Taraflar araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayda yaralanan olmadı.

Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti.

Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşananlar kamerayla görüntülendi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.

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