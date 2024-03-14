Otobüs şoförü ve muavinden yolcuya sopalı saldırı

Adana'da otobüs şoförü ve muavinin, tartıştıkları yolcuya sopayla saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Merkez Yüreğir ilçesinde, özel şehir içi halk otobüsünde fazla yolcu alınmasına yolculardan biri tepki gösterdi. Bunun üzerine muavin ile yolcu arasında başlayan tartışmaya şoför de dahil oldu.

ÖNCE ŞOFÖR SONRA MUAVİN SOPAYLA SALDIRDI



Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada şoför, kendilerine tepki gösteren yolcuya sopayla saldırdı. Daha sonra muavin de şoförün elindeki sopayı alıp yolcuyu dövdü.

