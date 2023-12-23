Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti

501 nolu hatta çalışan özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcu arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Otobüsün dışına taşan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ikilinin arasına girmeye çalışırken, söz düellosuna tutuşan yolcu ile şoför zaman zaman ağza alınmayacak küfürler etti.

Bir anda otobüse binen sürücü aldığı bıçakla tekrardan dışarıya çıktı. Sinirlerine hakim olamayan ve elindeki bıçakla koşarak yolcuya saldırmaya çalışan şoförü, diğer yolcular sakinleştirdi.

Yolcular şoföre ‘yapma, arabana bin’ şeklinde telkinde bulundu.