Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı.

Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu

Gemlik ilçesindeki terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darp etti.

Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...