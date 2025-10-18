Otobüs şoförüne 'Kızıma neden bağırdın' yumruğu
Bursa’nın Gemlik ilçesinde terminalde bir kişi, kızına bağırdığı gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruk attı.
Gemlik ilçesindeki otobüs terminalinde bir kişi, kızına bağırdığını ileri süren kişi, şoförü defalarca yumruk atarak darp etti.
Saldırgan, çevredekiler tarafından otobüsten uzaklaştırılırken, o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
- Kavga
- Otobüs
- Bursa Gemlik