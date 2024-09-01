Otobüs tartışmasında kan aktı: Pompalı tüfek ile öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu, otobüs sahibinin oğlunun pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Otobüs tartışmasında kan aktı: Pompalı tüfek ile öldürdü

Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde Erdal Kara (50) eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi.

Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması nedeniyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.

Otobüs tartışmasında kan aktı: Pompalı tüfek ile öldürdü - 1

Yaşananların otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti.

Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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