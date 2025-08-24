Otobüs terminalinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinin bahçesindeki bulunan koltuklarda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada ölen kişinin 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya oluğunu ve 3-4 gündür otobüs terminalinde kaldığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.