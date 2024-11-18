Otobüs terminalinde bıçaklı saldırı

Terminalde büfe işleten Metin B., otogarda yatan bir kişiye tepki gösterdi.

Bu sırada bineceği otobüsün saatini bekleyen Selami T., olaya müdahale etti. Selami T. ile Metin B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Selami T., bıçakla Metin B.'yi göğsünden yaralayarak kaçtı. Metin B., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı. Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.