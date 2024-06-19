Otobüs terminalinin mescidinde ölü bulundu

İzmit'te ismi öğrenilemeyen kişi, uyumak için otogarın mescidine girdi.



Üzerinden vakit geçmesine rağmen uyanmayan kişiyi vatandaşlar uyandırmak istedi. Ancak şüphelinin tepki vermemesi üzerine çevrede bulunanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri mescidin çevresine şerit çekerek olay yerinde inceleme yaptı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.