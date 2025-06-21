Otobüs tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
Pamukova'da şehirlerarası otobüs aynı yönde ilerlediği tora arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Kaza saat 03.40 sıralarında D-650 karayolu Gökgöz Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
İstanbul'dan Denizli'ye giden A.T. idaresindeki yolcu otobüsü, E.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından bir süre kontrolsüz şekilde sürüklenen otobüs, akaryakıt istasyonunda durdu.
Otobüste sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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