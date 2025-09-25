Otobüs yangınına polis müdahalesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde özel halk otobüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından alev alırken, polis ekiplerinin müdahalesi yangının büyümesini engelledi.

Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Park Bulvarı'nda meydana gelen olayda; Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ne gitmekte olan M.Ş. yönetimindeki 38 AB 076 plakalı özel halk otobüsünün kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanların yerini aleve bırakması üzerine olay yerinde durumu fark eden polis ekipleri yanlarında bulunan tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının büyümesi engellenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürülürken, olayın geç saatte olması nedeniyle otobüste sadece 1 yolcunun bulunması facianın önüne geçti.

Soğutma çalışmalarının ardından kaldırıldı.

