Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, yolcu otobüslerinde hareket edilmeden önce gösterilmesi amacıyla emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin spot film hazırlandı.
Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın internet sitesinden paylaşılan videoda, emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekiliyor.
Emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 75 oranında azalttığı vurgulanan videoda, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın yasal zorunluluk olduğu hatırlatılıyor.
Film, yolcu otobüsleri hareket etmeden önce yolculara izletilecek.
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