Otobüs yoldan çıktı. 18 yaralı

Denizli-Balıkesir seferini yapan yolcu otobüsü gece yarısı Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yoldan çıktı.

37 yolcu taşıyan otobüste, aralarında şoför ve muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.