Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, önünde seyreden otobüse çarpan otomobilin sürücüsü Murat Güneysu ağır yaralandı.

Otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'ın Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde sabah saatlerinde Murat Güneysu’nun kontrolünü yitirdiği 35 ASD 70 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir Uçar'ın kullandığı 59 AIB 287 plakalı otobüse arka sol taraftan hızla çarpıp yan yattı.

Kazada otomobil sürücüsü Murat Güneysu, ağır yaralandı.

Güneysu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Osman Kavala için yeni karar

Osman Kavala için yeni karar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...