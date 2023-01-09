Otobüse dolan egzoz gazı 9 polisi zehirledi

Tunceli'de polis otobüsünün egzozundan çıkan gaz diğer polis aracına doldu. Fenalaşan 9 polis hastaneye kaldırıldı.

Otobüse dolan egzoz gazı 9 polisi zehirledi

'de zırhlı otobüsün egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının, diğer zırhlı otobüse dolması sonucu 9 polis zehirlendi.

Kent merkezinin girişte görevli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu iki zırhlı otobüs, yan yana çalışır halde park edildi.

Bu sırada otobüslerden birinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazı, kliması çalışan diğer otobüse doldu.

Kapıları kapalı olan otobüsteki 9 polis fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görülen polisler, çağrılan ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen polislere oksijen tedavileri uygulandı. Polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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