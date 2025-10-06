Otobüsle 34 milyon liralık uyuşturucu sevkiyatı

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.



Batman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda M.İ. isimli şüphelinin Adana’dan Batman’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.



PİYASA DEĞERİ 34 MİLYON LİRA



Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde durdurulan otobüste şüphelinin çantasından bir kilo 150 gram amfetamin uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.



Ele geçirilen uyuşturucu ham maddeden yaklaşık 172 kilogram uyuşturucu madde elde edilebileceği ve piyasa değerinin 34 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirildi.



TUTUKLAMA



Olayla ilgili gözaltına alınan M.İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

